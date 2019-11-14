من هو هنري ووستر.. المرشح ليكون سفيرا أميركيا فوق العادة في الأردن

عمان – الغد – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن نيته لترشيح هنري ت. ووستر من فرجينيا، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن.

وقالت السفارة الأميركية في عمان، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هنري ووستر هو عضو مخضرم في السلك الدبلوماسي بدرجة وزير.

ويشغل حالياً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان قبل ذلك، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في باريس ، فرنسا؛ ونائب رئيس البعثة، ثم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في عمان ، الأردن.

وعمل ووستر أيضاً في السابق كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في إسلام أباد بباكستان ومدير آسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي ومستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل أيضاً كنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران بالوكالة في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية ومدير مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية.

وكان ووستر ضابطاً في احتياطي الجيش الأمريكي لمدة 24 عامًا. حصل على بكالوريوس من كلية امهيرست وماجستير من جامعة ييل. ويتحدث ووستر الفرنسية والروسية ولديه معرفة عملية باللغة العربية والفارسية والسريانية / الآرامية.