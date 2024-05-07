الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير

الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)
الرئيس الأميركي جو بايدن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى "المحرقة اليهودية" بتصريحات صحفية،

أن "دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات".

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وأشار أن "كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك".

وأضاف بايدن، "رأينا صعودا مرعبا لمعاداة السامية في العالم وأميركا ومواقع التواصل الاجتماعي".
وقال الرئيس الأميركي أن"حماس قتلت عشرات اليهود في 7 أكتوبر في أفظع مجزرة بعد المحرقة التي حدثت في الحرب العالمية الأولى".
وأشار أن "الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ."
وأضاف أن "إدارتي تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح من بقي من الرهائن في غزة."
ودعا بايدن كل الأميركيين أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان.-(وكالات)

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