الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العلوم التطبيقية" تستضيف مسابقة الحساب الذهني بمشاركة 500 طالب وطالبة

العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية - مسابقة الحساب الذهني

تستضيف جامعة العلوم التطبيقية، يوم السبت المقبل، مسابقة الحساب الذهني لطلبة المدارس الخاصة، والتي تنظمها شركة الواعدون للاستشارات التعليمية بالتعاون مع السفارة اليابانية في عمان.

اضافة اعلان


ويشارك في المسابقة 500 طالب وطالبة، يمثلون 15 مدرسة من القطاع الخاص، إلى جانب طلبة من فلسطين وتركيا. 


وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة سميحة جراح، ان دعم المسابقة هو من صلب رسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والتشاركية بتحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال الوصول إلى مدارس القطاعين العام والخاص.


وأكدت خلال لقاء صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة حريصة على دعم الصحة النفسية والعقلية وتنمية المهارات ودعم وتعزيز الأبتكار لدى الطلبة، مشيرة للعديد من المسابقات التي أطلقتها بهذا الخصوص ولاسيما "مبرمجي المستقبل"، و"المترجم الواعد"، علاوة على مسابقات للمحاسبة وحفظ القرآن الكريم.


واشارت إلى أن استضافة المسابقة يأتي انطلاقا من دور الجامعة في توفير البيئة اللازمة لتعزيز الريادة والابداع لدى الطلبة، ودعم الانشطة الطلابية الريادية التي تسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة ولا سيما التطبيقي لديهم، وبما يمكنهم من دخول سوق العمل.


وقالت الدكتورة جراح أن الجامعة التي يدرس فيها طلبة من 45 جنسية وحاصلة على اعتمادات محلية وعالمية، توفر كل الأمكانيات والتجهيزات للطلبة لمساعدتهم في الحصول على تعليم متقدم وصقل مهاراتهم وبما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، ودعم الأهداف الوطنية بالتنمية المستدامة.


بدوره، عبر رئيس مجلس ادارة الشركة رسمي الملاح عن شكره للجامعة لاستضافتها المسابقة الهادفة لتطوير مهارات الطلبة الذهنية ومساعدتهم على التميز، مبينا أن الاردن حقق على مدار سنوات سابقة مراكز متقدمة على مستوى العالم بالحساب الذهني.


وبين الملاح ان مسابقة الحساب الذهني تشجع على التعلم والاعتماد على الذات، وبما يجعل الطالب متفوقا، وقادرا على مواجهة الصعوبات في العلمية الدراسية،  والانطلاق نحو العبقرية والتميز.


 من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشركة الواعدون للأستشارات التعليمية، لانا رمضان أن الشركة  اعتادت على إطلاق المسابقة سنويا من خلال الجامعة، نظرا لاهتمامها بالمبدعين ودعم مسيرتهم التعليمية، بالإضافة لتوفر كل التجهيزات والأمكانيات لانجاحها.


وبينت أن الفائز بالمسابقة التي تستهدف الطلبة من سن 4 إلى 15 سنة، سيتأهل للمشاركة بالتصفيات التي تقام على مستوى العالم، مؤكدة أن المسابقة تعطي مؤشر على مسيرة الطالب التعليمية.


 وأوضحت رمضان أن امتحان الحساب الذهني يعد بيئة مثلى للتشجيع على التعلم والاعتماد على الذات وتعزيز تفوق الطلبة وقدراتهم الذهنية، والانطلاق بهم نحو التمييز والأبداع.


واشارت رمضان إلى أن شركة الواعدون بصدد التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستهداف مدارس حكومية بالمناطق النائية لاشراكها بالمسابقة مجانا للعام 2024-2025.


يذكر أن عملية الحساب الذهني، تعد طريقة يابانية حديثة، تعمل على تطوير القدرات الذهنية وذكاء الطفل من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
549787

الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هجوم مستوطنين على قافلة المساعدات الأردنية

منذ1 ساعة
UsQcOscj6G_1715062908

الأردن يدين احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح

منذ3 ساعة
file (19)

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى الأهل في غزة

منذ4 ساعة
216115

الصفدي: إسرائيل احتلت معبر رفح.. ويجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية

منذ4 ساعة
مدير-هيئة-النقل-البري-المهندس-عبد-الرحيم-الوريكات-1203202301

إحالة عبد الرحيم الوريكات إلى التقاعد

منذ4 ساعة
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الحرب في الجنوب مؤجلة فقط

ماهر أبو طير |اليوم

عمال "ديلفري" محرم عليهم دخول مستشفيات!

محمود خطاطبة |اليوم

بعض المؤشرات النقدية تحت المجهر

سلامة الدرعاوي |اليوم

التراشق الإيراني الإسرائيلي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل هذا ما تفضله إسرائيل؟

سميح المعايطة |اليوم

احتجاجات الجامعات الأميركية إلى أين؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات | منذ20 ساعة
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات | منذ20 ساعة
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات | منذ20 ساعة
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |05 أيار 2024
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |05 أيار 2024
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

منخفض

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj
 
 