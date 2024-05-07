"العلوم التطبيقية" تستضيف مسابقة الحساب الذهني بمشاركة 500 طالب وطالبة

تستضيف جامعة العلوم التطبيقية، يوم السبت المقبل، مسابقة الحساب الذهني لطلبة المدارس الخاصة، والتي تنظمها شركة الواعدون للاستشارات التعليمية بالتعاون مع السفارة اليابانية في عمان.

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ويشارك في المسابقة 500 طالب وطالبة، يمثلون 15 مدرسة من القطاع الخاص، إلى جانب طلبة من فلسطين وتركيا.



وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة سميحة جراح، ان دعم المسابقة هو من صلب رسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والتشاركية بتحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال الوصول إلى مدارس القطاعين العام والخاص.



وأكدت خلال لقاء صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة حريصة على دعم الصحة النفسية والعقلية وتنمية المهارات ودعم وتعزيز الأبتكار لدى الطلبة، مشيرة للعديد من المسابقات التي أطلقتها بهذا الخصوص ولاسيما "مبرمجي المستقبل"، و"المترجم الواعد"، علاوة على مسابقات للمحاسبة وحفظ القرآن الكريم.



واشارت إلى أن استضافة المسابقة يأتي انطلاقا من دور الجامعة في توفير البيئة اللازمة لتعزيز الريادة والابداع لدى الطلبة، ودعم الانشطة الطلابية الريادية التي تسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة ولا سيما التطبيقي لديهم، وبما يمكنهم من دخول سوق العمل.



وقالت الدكتورة جراح أن الجامعة التي يدرس فيها طلبة من 45 جنسية وحاصلة على اعتمادات محلية وعالمية، توفر كل الأمكانيات والتجهيزات للطلبة لمساعدتهم في الحصول على تعليم متقدم وصقل مهاراتهم وبما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، ودعم الأهداف الوطنية بالتنمية المستدامة.



بدوره، عبر رئيس مجلس ادارة الشركة رسمي الملاح عن شكره للجامعة لاستضافتها المسابقة الهادفة لتطوير مهارات الطلبة الذهنية ومساعدتهم على التميز، مبينا أن الاردن حقق على مدار سنوات سابقة مراكز متقدمة على مستوى العالم بالحساب الذهني.



وبين الملاح ان مسابقة الحساب الذهني تشجع على التعلم والاعتماد على الذات، وبما يجعل الطالب متفوقا، وقادرا على مواجهة الصعوبات في العلمية الدراسية، والانطلاق نحو العبقرية والتميز.



من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشركة الواعدون للأستشارات التعليمية، لانا رمضان أن الشركة اعتادت على إطلاق المسابقة سنويا من خلال الجامعة، نظرا لاهتمامها بالمبدعين ودعم مسيرتهم التعليمية، بالإضافة لتوفر كل التجهيزات والأمكانيات لانجاحها.



وبينت أن الفائز بالمسابقة التي تستهدف الطلبة من سن 4 إلى 15 سنة، سيتأهل للمشاركة بالتصفيات التي تقام على مستوى العالم، مؤكدة أن المسابقة تعطي مؤشر على مسيرة الطالب التعليمية.



وأوضحت رمضان أن امتحان الحساب الذهني يعد بيئة مثلى للتشجيع على التعلم والاعتماد على الذات وتعزيز تفوق الطلبة وقدراتهم الذهنية، والانطلاق بهم نحو التمييز والأبداع.



واشارت رمضان إلى أن شركة الواعدون بصدد التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستهداف مدارس حكومية بالمناطق النائية لاشراكها بالمسابقة مجانا للعام 2024-2025.



يذكر أن عملية الحساب الذهني، تعد طريقة يابانية حديثة، تعمل على تطوير القدرات الذهنية وذكاء الطفل من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة.