هذه الأطعمة تساعدك على محاربة “الأنيميا”

عمان -الغد- تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من مليار و600 مليون شخص مصاب بـ “الأنيميا” بمختلف أنواعها حول العالم. بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز عربية”

وتوضح تلك التقارير أن الأطفال (سن ما قبل التعليم المدرسي) هم الأكثر عرضة للإصابة بـ”الأنيميا” أو “فقر الدم”.

تقول خبيرة التغذية، الدكتورة ليندا جاد الحق، إنه من الأخطاء الشائعة التعامل مع “الأنيميا” وكأنها مرض من نوع واحد، رغم أن لها أكثر من نوع.

وتضيف الحق: “الرابط المشترك بين أنواع الأنيميا المختلفة هي الأعراض التي تظهر على المريض مثل: الشحوب في لون الجلد، الشعور بالإجهاد أغلب الوقت، قلة التركيز، وزيادة معدل ضربات القلب”.

وتردف: “مع تلك الأعراض، بنسبة كبيرة يتم تشخيص المريض بـ “الأنيميا”، لكن أي نوع منها؟ هنا يأتي دور الطبيب للتعرف على نوع “الأنيميا” التي يعاني منها الشخص، ومن أكبر الأخطاء أن يقوم المصاب باللجوء إلى نظام غذائي معين، وسط قناعة منه بأنه يساعده على التخلص من الأنيميا، لكن ربما يضر نفسه، لذا من المهم الاستعانة بطبيب”.

أطباق حليفة لجهاز المناعة

كما تشير خبيرة التغذية إلى أن هناك عدد من الأسباب للإصابة بـ”الأنيميا” وعلى رأسها سوء التغذية وبعض الأمراض المناعية التي تكون إحدى نتائجها الإصابة بـ”فقر الدم”.

أطعمة معينة

وتوضح الحق أنه فيما عدا (فقر الدم الانحلالي) الذي يقوم الجسم عند الإصابة به بتكسير كرات الدم الحمراء، يحتاج جسم المريض لتناول أطعمة تحتوي على قدر كبير من الحديد والفيتامينات، وهذا يكون مفيداً سواء للشخص السليم أو المصاب بـ “فقر الدم”.

وتردف: “لدينا نوعان من المصادر لزيادة نسب الحديد والفيتامينات بالجسم؛ حيواني ونباتي، لكن الحيواني يكون ذا فائدة أكبر، وهنا ننصح بتناول اللحوم الحمراء في المقام الأول وبالأخص (الكبدة)، ومن بعدها بقية أنواع اللحوم مثل الدجاج، ولا سيما “كبدة الدجاج” التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات أكثر من أي طعام آخر”.

الخضراوات بأنواعها

وتتابع: “على مستوى المصادر النباتية، ينصح بتناول التمر والزبيب والخضراوات بأنواعها”.

وتختم جاد الحق حديثها مشيرة إلى أن الاستماع إلى الوصفات الشعبية لعلاج المرض دون اللجوء إلى الأطباء، قد يعرض المرضى إلى مضاعفات وقد تسوء حالتهم الصحية أكثر.

من جانبه، يوضح استشاري التغذية، الدكتور هاني جبران مزيد من الأطعمة التي قد تساعد على علاج “الأنيميا”.