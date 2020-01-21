توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية ونوى – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد

قامت نوى- إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- بتوقيع اتفاقية تعاون وبالشراكة مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، بهدف الحصول على التمويل والدعم من الأفراد والشركات لأبرز برامج الجمعية التي ستدرج على منصة نوى الإلكترونية، ومن ضمنها تقديم الكفالات للأطفال الذين ترعاهم الجمعية في قراها الثلاث في كل من عمان وإربد والعقبة بالإضافة إلى بيوت الشباب والشابات.

ووقع الاتفاقية عن جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية مديرها الوطني محمد الشلالدة، وعن مبادرة نوى رئيسها التنفيذي أحمد الزعبي، وأعرب الشلالدة عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أن الدعم الذي سيأتي من خلال هذه المنصة من شأنه أن يساهم في تأمين احتياجات الأطفال والشباب والشابات، وأن هذه الشراكة تؤكد على إيمان منصة نوى برؤية جمعية قرى الأطفال SOSالأردنية المتمثلة في تأمين منزل دافئ لكل طفل.

وبموجب الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة للأفراد والشركات بالتعرّف على البرامج المختلفة للجمعية والمساهمة بدعمها، لتقوم الجمعية بدورها باستخدام هذه التبرعات لتمويل هذه البرامج والتي تضمن تأمين احتياجات الأطفال من تعليم ورعاية صحية وغيرها، وفق خطة عمل واضحة متفق عليها مع “نوى”، والتي بدورها ستقوم بمتابعة سير العمل، وجمع المعلومات حول الأثر المتحقق وعرضه على المنصة.

من جانبه أوضح الزعبي الرئيس التنفيذي لمبادرة منصّة نوى، أحمد الزعبي، على أهمية هذه الشراكة مع مؤسسات ذات مصداقية وأثر مجتمعي واضح بقوله: “نفتخر بشراكتنا مع جمعية قرى الأطفال SOS واعتمادها على منصة نوى، وستقوم “نوى” بالعمل مع قرى الأطفال SOS على إضافة أبرز برامجها على المنصّة وذلك بهدف تقديم المساعدة في استقطاب الدعم لتلك البرامج ومساعدة قرى الأطفال SOS لتأمين حياة كريمة للأطفال الايتام “.

وأضاف الزعبي “تقوم منصّة نوى بأعمالها من دون أي رسوم أو اقتطاعات، حيث نعمل على تقديم هذه الخدمة مجاناً بهدف تنمية حس المسؤولية المجتمعية وتسهيل عملية متابعة المشاريع التي يتم دعمها، ونحن على ثقة أن شراكتنا مع قرى الأطفال SOS ستمكننا من مضاعفة العمل الخيري والتنموي الذي تقوم به.”

ومن الجدير بالذكر أن جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، ترعى ما يقارب مائتين وخمسين طفلاً من الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات الثمانية التابعة لها. یستند نموذج الرعایة في الجمعیة إلى أربعة مبادئ ھي: الأم، الإخوة والأخوات، البیت والقریة. في كل منزل في القریة، توفر الأم الرعایة لخمسة إلى سبعة أطفال في جوٍّ من الحب والحنان یشبه إلى حد بعید جو العائلة الطبیعي.

ومنصة نوى هي منصة الكترونية غير ربحية وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد وتندرج تحت محور عمل العطاء والخدمة المجتمعيّة في استراتيجيّة عمل المؤسسة، بكونها منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص والأفراد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي، بهدف تعزيز المساهمة في التمكين المجتمعي وقياس الأثر الناتج والتعريف به، وذلك للوصول إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها.