الصفدي: الفلسطينيون يواجهون خطر مجزرة أخرى في رفح

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح.

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وأضاف الصفدي في تغريدة على "إكس": "يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها. فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى".

وتابع: "عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الاسرائلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها".