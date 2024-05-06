الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: الفلسطينيون يواجهون خطر مجزرة أخرى في رفح

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح.

 

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وأضاف الصفدي في تغريدة على "إكس": "يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها. فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى".

 

وتابع: "عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الاسرائلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها".

 

 


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