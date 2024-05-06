الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: المقاومة على أتم الاستعداد في رفح

كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس
عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس - (أرشيفية)
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا اليوم الاثنين حول اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لرفح.

وتاليا نص البيان الذي جاء بعنوان "المقاومة على أتمِّ الاستعداد":اضافة اعلان

"أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الخطوات التي يتّخذها جيش الاحتلال الإرهابي، تحضيراً للهجوم على مدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف المليون من المواطنين والنازحين، وإنذاره السكان بإخلاء المناطق الشرقية منها، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، خلَّف مجازر في المدنيين الأبرياء؛ هو جريمة صهيونية تؤكّد إصرار حكومة الإرهابي نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد شعبنا، مدفوعاً بحساباته السياسية المرتكزة على التهرُّب من استحقاقات أي اتفاق يُنهي العدوان، دون اكتراث للكارثة الإنسانية المتواصلة في القطاع، أو لمصير أسرى العدو في غزة".
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