الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأورومتوسطي: تدمير إسرائيل الجامعات يقضي على أخر مظاهر الحياة في غزة

6d4ZW
التدمير الذي لحق الجامعة الإسلامية في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على أخر مظاهر الحياة في قطاع غزة، في جانب آخر من تكريس جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها منذ السابع من تشرين أول الماضي.اضافة اعلان

وأبرز المرصد الأورومتوسطي على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أدت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في كافة الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية، إلا أن التداعيات الوخيمة لم تتوقف عند ذلك، إذ أن ثلاثة من رؤساء الجامعات قتلوا في غارات إسرائيلية إلى جانب أكثر من 95 من عمداء وأساتذة الجامعات، من بينهم 68 شخصية تحمل درجة (البروفيسور)، في وقت تم حرمان 88 ألف طالبة وطالب من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي، وتعذر على 555 طالباً وطالبة الإلتحاق بالمنح الدراسية في الخارج.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن 5 من أصل 6 جامعات في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلي، منها 3 تم تدميرها بشكل كامل، بحسب نتائج الإحصاء الأولى لحدة التدمير الإسرائيلي المستمر في القطاع، بينما تقدر الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات جراء التدمير لوحده 200 مليون دولار.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من تدمير واسع النطاق والمتعمد ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية والفنية والعلمية والدينية والآثار التاريخية، تشكل بحد ذاتها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتأتي كذلك في إطار سياسات إسرائيل التي باتت علنية مؤخرًا والداعية إلى جعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة والسكن، وطرد سكانه من خلال خلق بيئة قسرية مفتقدة لأدنى مقومات الحياة والخدمات.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن خسائر قطاع التعليم في قطاع غزة جراء الهدم والتدمير وتضرر 70 بالمئة من المدارس والجامعات فيها تفوق 720 مليون دولار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
6484f2bd4c59b75af06f943f

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

منذ2 ساعة
65cef3e637931

استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين داخل مجمع ناصر

منذ3 ساعة
1707479769268

مقررة أممية: اسرائيل تصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة

منذ4 ساعة
مدينة رفح مكتظة بالنازحين

7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لمنزل شرق رفح

منذ11 ساعة
اقرأ أيضا
8FWQJA2I3NxxmSWXNzKWVR4qgGN5ulHXZrM8yjbr

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

منذ 28 دقيقة
6484f2bd4c59b75af06f943f

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

منذ2 ساعة
قصف-إسرائيلي-على-لبنان-احراش-100-1-730x438

استشهاد 5 عناصر من حركة أمل وحزب الله في عدوان إسرائيلي

منذ2 ساعة
65cef3e637931

استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين داخل مجمع ناصر

منذ4 ساعة
1707479769268

مقررة أممية: اسرائيل تصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة

منذ4 ساعة
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

حماس تكشف عن حلقة جديدة من سلسلة أكاذيب الاحتلال (بيان)

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |14 شباط 2024
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 