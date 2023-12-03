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الأحد 03 كانون الأول 2023
1:16 م
استشهاد 700 فلسطيني بغزة خلال 24 ساعة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
استشهد أكثر من 700 فلسطيني في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف.
وقال معروف لقناة "الجزيرة"، إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة.
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وأكد أنه لا مكان آمنا في القطاع، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.
فلسطين
غزة
طوفان الاقصي
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