الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم

طلبت الخارجية الأميركية، من موظفيها وعائلاتهم في سفارتها لدى إسرائيل، اليوم الجمعة، في بيان، الحد من تنقلاتهم، بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل.

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وجاء على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في إسرائيل، أن "من باب الحذر الشديد عقب تقارير أفادت عن شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لا يمكن لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم التنقل لدواعٍ شخصية خارج مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".



وبحسب واشنطن تايمز، أضاف بيان الخارجية الأميركية أنه بالنظر إلى البيئة الأمنية "المعقدة" التي "يمكن أن تتغير بسرعة" قد تقوم السفارة "بفرض قيود أو منع" الأشخاص المعنيين من السفر إلى أجزاء من إسرائيل، ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية المحتلة.