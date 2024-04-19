الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم

1713512611278
الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم

طلبت الخارجية الأميركية، من موظفيها وعائلاتهم في سفارتها لدى إسرائيل، اليوم الجمعة، في بيان، الحد من تنقلاتهم، بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل.

اضافة اعلان


وجاء على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في إسرائيل، أن "من باب الحذر الشديد عقب تقارير أفادت عن شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لا يمكن لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم التنقل لدواعٍ شخصية خارج مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".


وبحسب واشنطن تايمز، أضاف بيان الخارجية الأميركية أنه بالنظر إلى البيئة الأمنية "المعقدة" التي "يمكن أن تتغير بسرعة" قد تقوم السفارة "بفرض قيود أو منع" الأشخاص المعنيين من السفر إلى أجزاء من إسرائيل، ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية المحتلة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
9Odr0

أبو الغيط يعرب عن أسفه لاستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

منذ1 ساعة
1713514002644

الطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

منذ2 ساعة
قطاع غزة

نحو 34 ألف شهيد في غزة باليوم الـ195 من العدوان

منذ22 ساعة
مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة إلى الأبد ولا يمكن ترميمه (إ.ب.أ)

"حكومة غزة": مصير مجهول لألف شخص كانوا بمجمع الشفاء

منذ22 ساعة
عُمان

عُمان.. انتهاء المنخفض الجوي بتسجيل وفيات بينهم أطفال

منذ24 ساعة
قوات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

18 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ22 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 