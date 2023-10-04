الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

"الخارجية الفلسطينية" تدين "البصق" على المسيحيين وتعتبره انعكاسا لثقافة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ظاهرة "البصق" على غير اليهود، التي يمارسها مســــتوطنون متطرفون خاصة في البلدة القديمة من القدس، والتي باتت تتكرر ضد المواطنين والســياح المسيحيين.اضافة اعلان
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذا السلوك انعكاس لثقافة الاحتلال الاحلالي والكراهية والعنصرية والحقد التي يشرف على نشرها حاخامات كبار ومدارس دينية متطرفة، يتفاخر أتباعها بممارسة هذا السلوك.
وأكدت أن هذه الممارسة تعكس تفشي التطرف في المجتمع الإسرائيلي خاصة في أوساط غلاة المستوطنين وهي تعبير عن موقف يبدأ بالبصق ثم يتحول إلى الضرب والقتل، ورفضت الخارجية تبريرات الجانب الإسرائيلي بشأن عدم امكانية محاسبة الذين يرتكبون هذا الاعتداء، وترى أنه نتاج لتحريض بشع يلخص إنكار الآخر واستباحة حياته والانتقاص من قيمته.
وشددت على أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومقدساتها المسيحية والاسلامية من عمليات قمع وتنكيل وتضييقات وطرد وتهويد، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإجبار الحكومة الاسرائيلية على وقف انتهاكاتها وجرائمها ضد القدس، ورفع الغطاء الذي توفره عن غلاة المتطرفين الحاقدين.-(وفا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
20231002151351afpp-afp_33xb697.h-730x438

الاحتلال الإسرائيلي يدرس "قوننة" إطلاق الرصاص الحّي على المتظاهرين

منذ2 ساعة
طفل يواجه قوات الاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني - (أرشيفية)

923 اعتداء للاحتلال على الفلسطينيين في أيلول

منذ23 ساعة
الاحتلال يعتقل أكثر من 4300 فلسطيني منذ بداية العام

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

27 أيلول 2023
حاجز قلنديا - (أرشيفية)

إعلام عبري: إصابة حارس إسرائيلي بعملية دعس على حاجز قلنديا

21 أيلول 2023
اقرأ أيضا
20231002151351afpp-afp_33xb697.h-730x438

الاحتلال الإسرائيلي يدرس "قوننة" إطلاق الرصاص الحّي على المتظاهرين

منذ2 ساعة
Untitled-1

"حاصروهم".. بلبلة في لبنان بعد ضبط أسلحة بمخيمات للسوريين

منذ14 ساعة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق

لماذا يثير خور عبدالله المخاوف من تجدد التوتر بين العراق والكويت؟

منذ14 ساعة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

لليوم الرابع.. المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين لاقتحام "الأقصى"

منذ14 ساعة
أنصار ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني التونسي المعارض يحملون لافتات طبع عليها صور السجناء السياسيين، خلال احتجاجهم على اعتقال بعض قادتهم وغيرهم من المنتقدين البارزين للرئيس التونسي في العاصمة التونسية، نهاية شهر سبتمبر الماضي.

الإضراب عن الطعام في تونس "آلية مضنية للاحتجاج"

منذ19 ساعة
Doc-P-469145-638315853563648322

العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الحمدانية إلى 119

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ14 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ14 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 