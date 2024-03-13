الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين: روسيا مستعدة للحرب النووية

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده «من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية»، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية صباح اليوم (الأربعاء).

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وأضاف بوتين وفقاً لقناة «آر تي»، أنه لا يعتقد أن «الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر»، ووصف الرئيس الروسي وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيراً إلى أن «أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا بالاعتبار وحدة مجتمعها»، في إشارة لمعسكر الغرب الذي يساند أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين.


نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن بوتين قوله، إنه إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة.


وقال بوتين في مقابلة مع الوكالة والتلفزيون الرسمي، إنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه.-(وكالات)

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