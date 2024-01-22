جعجع: لو كان الجيش اللبناني منتشراً على الحدود الجنوبيّة لجنّبنا البلد الكثير

أكّد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، أنّ "الأوضاع غامضة في المنطقة، وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان"، مشدّدًا على أنّ "لبنان في عين العاصفة، ولكن لو كان الجيش اللبناني منتشرًا على الحدود الجنوبيّة، لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده حاليًّا".

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وأشار، في اتصال هاتفي مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في حزب "القوات اللبنانية"، الّتي عُقدت في معراب، إلى أنّ "تأييد القضية الفلسطينية شيء، والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر"، لافتًا إلى أنّ "الانتخابات الرئاسية مؤجّلة بلنتظار أوضاع المنطقة”.

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