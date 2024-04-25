دفاع مدني غزة: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل وهم أحياء

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وأضاف الدفاع المدني: "لا نعرف سببا لوجود جثث أطفال في المقابر الجماعية بمستشفى ناصر".وتابع: "اكتشفنا آثار تعذيب على جثث بعض الشهداء في مستشفى ناصر الطبي"، و"الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية بمجمع ناصر الطبي، ونطالب بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم".وأردف الدفاع المدني: "الاحتلال دفن عددا من الجثث بمجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار، مما سرع تحللها".وقال: "نعتقد أن الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء".وأكد الدفاع المدني أن "الاحتلال عمد لإخفاء الأدلة على جرائمه بمجمع ناصر عبر تغيير الأكفان البلاستيكية أكثر من مرة". (الجزيرة نت)