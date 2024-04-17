الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تناشد للسماح بسفر مرضى السرطان للعلاج خارج القطاع

صحة غزة تناشد للسماح بسفر مرضى السرطان للعلاج خارج القطاع
صحة غزة تناشد للسماح بسفر مرضى السرطان للعلاج خارج القطاع

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة كل المعنيين السماح لمرضى السرطان والجرحى والأمراض المختلفة من الذكور من الفئة العمرية بين 16 الى 65 عاما السفر للعلاج خارج قطاع غزة حفاظاً على حياتهم حيث نفقد بعضهم في كل يوم.

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من جهة اخرى، أكدت مصادر فلسطينية في القطاع، استشهاد 15 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مدينة غزة والنصيرات.


وأوضحت، أن 13 مواطنا استشهدوا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين الشيخ رضوان غرب مدينة غزة كما استشهد مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم الجديد شمالي غربي النصيرات وسط القطاع.


وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 33843 شهيدا، جُلهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين ارتفعت عدد الإصابات إلى 76575، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (بترا)


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