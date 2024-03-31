حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

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وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا و75 ألفا و298 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.