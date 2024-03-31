الأحد 31 آذار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الأحد 31 آذار 2024
2:28 م
حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة
جثامين شهداء في غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا و75 ألفا و298 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
اضافة اعلان
غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
Copy
ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة
28 آذار 2024
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة
27 آذار 2024
حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة
26 آذار 2024
حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة
13 آذار 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة
منذ3 ساعة
ارتفاع حصيلة شهداء الجوع في غزة
منذ3 ساعة
الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف مستشفى الأقصى بدير البلح
منذ3 ساعة
تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية
منذ4 ساعة
دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "سنترال كيتشين" يسيّران ثاني شحنة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة
منذ5 ساعة
مخاوف أوكرانية من تجدد هجوم روسي على العاصمة كييف
منذ5 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان "صفر"
الاقتصاد المحلي
|
منذ 6 دقيقة
الحنيفات: الأردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء
الاقتصاد المحلي
|
منذ 11 دقيقة
أكثر من ربع مليون دينار قيمة التبرعات لحمة "غزة معا ننصرها"
أخبار محلية
|
منذ 16 دقيقة
أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي العالمي للجمباز
الرياضة
|
منذ 22 دقيقة
بيان من الأمن العام
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
الحكومة ترفع أسعار البنزين وتخفض الديزل
الاقتصاد المحلي
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
أنت تشكو والحكومة أيضا
ماهر أبو طير
|
اليوم
المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (2)
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
نحو مؤتمر شعبي توحيدي فلسطيني.. هل تتولاه المنظمة؟
د.أحمد جميل عزم
|
اليوم
مشكلة ذات أبعاد
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
ماذا بعد إقرار القانون المعدل للحق في الحصول على المعلومات
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
"قلبي انمغص" من "قلبي اطمأن" في سد الموجب
نضال المجالي
|
اليوم
أهو "تحديث" أم مجرد "حديث"؟
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
ترجمات
الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة
ترجمات
|
منذ18 ساعة
إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟
ترجمات
|
منذ19 ساعة
تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة
ترجمات
|
29 آذار 2024
النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي
ترجمات
|
29 آذار 2024
إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن
ترجمات
|
27 آذار 2024
إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته
ترجمات
|
27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الأوضاع الاجتماعية في رمضان
الرغيف في غزة
29 آذار 2024
العفو
28 آذار 2024
بوفيه رمضاني
27 آذار 2024
التبذير
26 آذار 2024
عقول الناس في رمضان
25 آذار 2024