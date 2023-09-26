عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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اقتحم مستوطنون متطرفون اسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.يذكر أن 351 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس الاثنين، على شكل مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، إذ ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا.ومنعت قوات الاحتلال المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى من الصلاة والتواجد عند أبوابه، وشددت إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي 48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت دخول الطلاب إلى مدارسهم.ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى خلال الأيام المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحقه، والتصدي للاقتحامات الجماعية للأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تستمر حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل.-(بترا)