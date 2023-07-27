الخميس 27 تموز 2023
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في ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.. بن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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الوزير المتطرف بن غفير يقتحم الأقصى برفقة جنود الاحتلال

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، وسط حراسة شرطية مشددة.
وقال شهود عيان، إن بن غفير اقتحم المسجد بحراسة مشددة من الشرطة من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وقام بجولة في باحات المسجد برفقة عدد من المستوطنين.

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وهي هذه المرة الثالثة التي يقتحم فيها زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، المسجد الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الجاري.
وكانت الاقتحامان السابقان، في يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار الماضيين، تسببا بانتقادات دولية وعربية وإسلامية واسعة للحكومة الإسرائيلية.



وقال بن غفير في فيديو خلال اقتحامه: “هذا هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل حيث يتعين علينا العودة وإظهار حكمنا”.
وجاء الاقتحام بالتزامن مع قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحام المسجد لمناسبة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” الذي تقول الجماعات الإسرائيلية المتشددة إنه كان قائما مكان المسجد وهو ما ينفيه المسلمون.
وكان عشرات اليمينيين الإسرائيليين نظموا، مساء الأربعاء، مسيرة في محيط البلدة القديمة بالقدس، وفي داخل أزقة البلدة لذات المناسبة، شارك فيها بن غفير.


من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، دخول وزيرين إسرائيليين للمسجد الأقصى.
وقالت الوزارة في بيان، إن “اقتحام” وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، للمسجد الأقصى يمثل “غطاءً إسرائيليا رسميا للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية”.
واعتبرت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف “فرض تغييرات قسرية على واقع المسجد الأقصى التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين”.


وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ”تدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والإدارة الأمريكية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر إسرائيل على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية”.
 بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن “الاقتحامات الواسعة والمستمرة من صباح اليوم الخميس من المستوطنين ووزاء في حكومة العدو الصهيوني، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
وأوضح المتحدث في تصريح صحافي اليوم أوردته وكالة “شهاب” للأنباء، أن “هذه الاقتحامات استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولاحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية”.
 وأضاف: “سيدافع شعبنا عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات، فالأقصى كان دائماً مفجر الثورات والانتفاضات”، قائلا: “شعبنا لن يسمح للعدو الصهيوني بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى، وكل شواهد التاريخ تؤكد أن شعبنا الباسل لا يمرر جرائم الاحتلال بحق مقدساته”.- (وكالات)

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

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