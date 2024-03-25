الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

نساء غزة
نساء غزة

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، عن قلقها من تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد النساء في غزة.

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وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت السالم في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، أنه من المثير للاشمئزاز استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.


وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتباره جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.


ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.


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