الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للمرة الأولى... الكوريون الشماليون يقسمون على الولاء لـ«الزعيم» في عيد ميلاده

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أرشيفية)

قال معهد أبحاث كوري جنوبي إن كوريا الشمالية طلبت من مواطنيها أداء قَسَم الولاء للزعيم كيم جونغ أون في عيد ميلاده، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2011، وسط خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز قبضته على السلطة.

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ونشر معهد تنمية الجنوب والشمال «إس.إيه.إن.دي»، ومقره سول، صوراً، يوم الجمعة، لمراسم أداء القَسم، وقال إنه حدث، فيما يعتقد، يوم عيد ميلاد كيم الأربعين في الثامن من يناير (كانون الثاني). ولم يتسنّ لوكالة «رويترز» التحقق بشكل مستقل بشأن أداء القسم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية رسمياً تاريخ ميلاد كيم، وعادة ما تقام مراسم أداء قَسَم الولاء في ذكرى ميلادي والده وجده اللذين سبقاه في حكم الدولة المسلّحة نووياً.
وقال معهد الأبحاث، في تحليل: «اختيار كيم جونغ أون إقامة مراسم قَسَم الولاء في عيد ميلاده الأربعين، وهو يستهل عامه الثالث عشر في السلطة، يشير إلى تحول نحو تأكيد الذات السياسي، والابتعاد عن نهج أسلافه».
وقال تشوي كيونغ هوي، رئيس المعهد، لـ«رويترز»، إن كوريا الشمالية قد تتحرك لإعلان عيد ميلاد كيم مناسبة رسمية، في وقت قريب قد يكون العام المقبل.
وتحكم أسرة كيم الدولة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.

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