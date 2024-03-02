السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مادورو ينتقد ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي بشأن غزة

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بغزة.

 
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، في دولة "سانت فنسنت وجزر غرينادين" على هامش مشاركته في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

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وقال مادورو: "سنناقش الإبادة الجماعية المستمرة في غزة مع القادة"، مشيرا إلى عجز القانون الدولي عن وقف "المذبحة والإبادة الجماعية" في غزة.


وأضاف: "ماذا يفعل القانون الدولي أمام هذه المذبحة اليومية؟ لماذا لا يحمي أهل غزة؟ إنه يرفع صوته فقط لحماية مصالح الولايات المتحدة وأوروبا".


وتطرق مادورو إلى الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة، وتساءل: "لماذا قتلتم هؤلاء الناس الذين يطلبون الطعام؟".


وأردف: "بينما كان المدنيون الفلسطينيون يحاولون تلقي المساعدات الإنسانية، قتل الجنود الإسرائيليون بأسلحتهم أكثر من 107 أشخاص ماذا يدعى ذلك؟ هل هو القانون الدولي؟ أتساءل أين هي العدالة الدولية؟ إذن ما فائدة القانون الدولي؟".


من ناحية أخرى، أدان رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، في كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعا إلى إقامة دولة فلسطين "الحرة والمستقلة".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

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