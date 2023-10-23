الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر تعلن دخول دفعة جديدة من المساعدات لغزة

قافلة مساعدات مصرية لأهل غزة
قافلة مساعدات مصرية لأهل غزة
أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية دخول دفعة جديدة، اليوم، من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري.

وشهد معبر رفح، مساء أمس الأحد، عبور الدفعة الثانية المكونة من 14 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة لتكون ثاني دفعة إغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك قبل أن تشهد الحدود المصرية حادثة ضرب موقع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث زعمت "إسرائيل" أن ضرب الموقع المصري كان عن طريق الخطأ من قبل قوة إسرائيلية، واعتذرت عن الحادث. اضافة اعلان

وأكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد.

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك الدفعة الأولى وهي قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية- أميركية- مصرية.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان مساء الأحد، وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأضاف أنه نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان مساء الأحد إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم، عن طريق الخطأ.

وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.

وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، مبديا أسفه عن الحادث. (RT)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الشهيد المصور رشدي سراج

"لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء".. الصحفي رشدي السراج يلتحق بركب الشهداء

منذ22 ساعة
العلم المصري

مصر تدعو لقمة إقليمية لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها

16 تشرين الأول 2023
معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر - (أرشيفية)

تضارب الأنباء حول فتح معبر رفح

16 تشرين الأول 2023
دمار في غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع

اجتماع عاجل في جدة الأربعاء المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

14 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بسلسلة غارات على غزة منذ صباح الاثنين

منذ 5 دقيقة
أثار الدمار في مدينة الزهراء في قطاع غزة

"حماس" تتوعد "إسرائيل": الهجوم البري فرصة للمقاومة

منذ 45 دقيقة
قصف غزة

داخلية غزة: الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين

منذ1 ساعة
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

كتلة الوفاء تشرح سبب عدم إطلالة حسـن نصر الله على الإعلام حتى اللحظة

منذ2 ساعة
الاحتلال يقصف أكثر من 320 موقعا في غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال يقصف أكثر من 320 موقعا في غزة منذ فجر اليوم

منذ2 ساعة
إعلام عبري: تركيب جهاز في جسم نتنياهو لمراقبة القلب

غالبية الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشويه سمعة الفلسطينيين لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أولوياتنا الأردنية في ظل العدوان

سميح المعايطة |اليوم

خوارزميات المنطق الإعلامي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 