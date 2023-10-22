"لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء".. الصحفي رشدي السراج يلتحق بركب الشهداء

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18 صحفياً شهيداً في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم





وكانت كلمات الشهيد الأخيرة عبر صفحته على فيسبوك: لن نرحل .. و سنخرج من غزة .. إلى السماءوإلى السماء فقطمنذ بداية العدوان الصهيوني، استشهد 18 صحفيا في قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح، في حين دمرت قوات الاحتلال العديد من المؤسسات الإعلامية.فيما يلي قائمة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر:1- احمد شهاب معد برامج في اذاعة صوت الاسرى2- المصور الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة “السلطة الرابعة.3- المصور الصحفي الحر محمد فايز أبو مطر4- الصحفي هشام النواجحة مصور وكالة “خبر”5- المصور الصحفي إبراهيم لافي من مؤسسة عين ميديا الإعلامية.6- الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة7- الصحفي محمد جرغون من وكالة سمارت ميديا.8- الصحفي الحر أسعد شملخ.9- الصحفي محمد أبو رزق مصور وكالة خبر.10- الصحفية الحرة سلام ميمة التي تم تأكيد وفاتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور ثلاث أيام على تدمير منزلها11- الصحفي حسام مبارك المذيع في قناة الأقصى12- الصحفثي في قناة الأقصى عصام بهار13- عبد الهادي حبيب14- محمد بعلوشة قناة ففلسطين اليوم15- خليل أبو عاذرة مصور فضائية الأقصى16- سميح النادي ويعمل مخرجا في قناة الأقصى17- محمد أبو علي صحفي في راديو الشباب18-رشدي السراج.ووفق نقابة الصحفيين؛ هناك صحفيين مفقودين، هما: نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.