"لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء".. الصحفي رشدي السراج يلتحق بركب الشهداء

وكانت كلمات الشهيد الأخيرة عبر صفحته على فيسبوك: لن نرحل .. و سنخرج من غزة .. إلى السماء
وإلى السماء فقط
18 صحفياً شهيداً في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم
منذ بداية العدوان الصهيوني، استشهد 18 صحفيا في قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح، في حين دمرت قوات الاحتلال العديد من المؤسسات الإعلامية.
فيما يلي قائمة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر:
1- احمد شهاب معد برامج في اذاعة صوت الاسرى
2- المصور الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة “السلطة الرابعة.
3- المصور الصحفي الحر محمد فايز أبو مطر
4- الصحفي هشام النواجحة مصور وكالة “خبر”
5- المصور الصحفي إبراهيم لافي من مؤسسة عين ميديا الإعلامية.
6- الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة
7- الصحفي محمد جرغون من وكالة سمارت ميديا.
8- الصحفي الحر أسعد شملخ.
9- الصحفي محمد أبو رزق مصور وكالة خبر.
10- الصحفية الحرة سلام ميمة التي تم تأكيد وفاتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور ثلاث أيام على تدمير منزلها
11- الصحفي حسام مبارك المذيع في قناة الأقصى
12- الصحفثي في قناة الأقصى عصام بهار
13- عبد الهادي حبيب
14- محمد بعلوشة قناة ففلسطين اليوم
15- خليل أبو عاذرة مصور فضائية الأقصى
16- سميح النادي ويعمل مخرجا في قناة الأقصى
17- محمد أبو علي صحفي في راديو الشباب
18-رشدي السراج.
ووفق نقابة الصحفيين؛ هناك صحفيين مفقودين، هما: نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.
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