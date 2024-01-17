هذا البلد العربي هو "الأكثر خطورة" في قيادة السيارات

احتل لبنان المركز الأول كأخطر دولة في العالم لقيادة السيارات بحسب ما أورده حساب "WORLD INDEX".



وفي حديث لـ الجديد علّق رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية Justicia ميشال مطران معتبراً أن هذه الدراسة أكدت المؤكد.

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Most Dangerous Countries to be a Driver:



1.🇱🇧 Lebanon

2.🇺🇾 Uruguay

3.🇨🇴 Colombia

4.🇨🇷 Costa Rica

5.🇬🇷 Greece

6.🇬🇹 Guatemala

7.🇨🇱 Chile

8.🇩🇴 Dominican Republic

9.🇮🇹 Italy

10.🇷🇺 Russia

11.🇵🇪 Peru

12.🇺🇸 USA

13.🇱🇻 Latvia

14.🇹🇹 Trinidad and Tobago

15.🇦🇺 Australia

16.🇩🇿 Algeria

17.🇨🇿… — World Index (@theworldindex) January 11, 2024

كما أشار إلى أن الشركة استندت في دراستها على ثلاثة مؤشرات، هي "جودة الطرق، وعدد وفيات حوادث السير، وإحصائيات جرائم سرقة السيارات.

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