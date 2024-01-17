هذا البلد العربي هو "الأكثر خطورة" في قيادة السيارات

احتل لبنان المركز الأول كأخطر دولة في العالم لقيادة السيارات بحسب ما أورده حساب "WORLD INDEX".
وفي حديث لـ الجديد علّق رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية Justicia ميشال مطران معتبراً أن هذه الدراسة أكدت المؤكد.
Most Dangerous Countries to be a Driver:— World Index (@theworldindex) January 11, 2024
1.🇱🇧 Lebanon
2.🇺🇾 Uruguay
3.🇨🇴 Colombia
4.🇨🇷 Costa Rica
5.🇬🇷 Greece
6.🇬🇹 Guatemala
7.🇨🇱 Chile
8.🇩🇴 Dominican Republic
9.🇮🇹 Italy
10.🇷🇺 Russia
11.🇵🇪 Peru
12.🇺🇸 USA
13.🇱🇻 Latvia
14.🇹🇹 Trinidad and Tobago
15.🇦🇺 Australia
16.🇩🇿 Algeria
17.🇨🇿…
كما أشار إلى أن الشركة استندت في دراستها على ثلاثة مؤشرات، هي "جودة الطرق، وعدد وفيات حوادث السير، وإحصائيات جرائم سرقة السيارات.
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