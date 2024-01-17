الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هذا البلد العربي هو "الأكثر خطورة" في قيادة السيارات

حادث سير
حادث سير

احتل لبنان المركز الأول كأخطر دولة في العالم لقيادة السيارات بحسب ما أورده حساب "WORLD INDEX".
وفي حديث لـ الجديد علّق رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية Justicia ميشال مطران معتبراً أن هذه الدراسة أكدت المؤكد. 

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كما أشار إلى أن الشركة استندت في دراستها على ثلاثة مؤشرات، هي "جودة الطرق، وعدد وفيات حوادث السير، وإحصائيات جرائم سرقة السيارات. 

 

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