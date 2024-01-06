السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
يزور وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن عمان اليوم، ضمن جولة رابعة له في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتأتي زيارته لعمان في اليوم الثالث والتسعين لحرب غزة.اضافة اعلان
تتنزل التساؤلات اليوم حول الذي سيقوله الوزير لدول المنطقة، وما الذي سيسمعه أيضا من دول المنطقة، خصوصا، في ظل خمسة أمور: أولها الدعم المفتوح والأعمى لإسرائيل في عدوانها على الأبرياء في غزة، وثانيها تدمير القطاع الذي لم يعد صالحا للحياة وكلفة ذلك على استعادة الحياة، وسيناريوهات التهجير، والخطر الممتد الى القدس والضفة الغربية، وثالثها احتمالات توسع الحرب لتتحول إلى حرب إقليمية، مع تصاعد الخط البياني لمؤشرات هذه الحرب، ورابعها الأضرار التي تتسبب بها الولايات المتحدة لحلفائها في المنطقة، جراء الانحياز الكامل لإسرائيل، بما يرتد ولو جزئيا على الاستقرار الداخلي في هذه الدول، بما يعنيه ذلك على الأمن الإقليمي، وخامسها عدم وجود أي تصور أو موقف أميركي لوقف الحرب كليا داخل القطاع.
من المؤكد أن وزارة الخارجية الأميركية، وكل جهات صنع القرار في الولايات المتحدة السياسية والأمنية تدرك كل الأبعاد السابقة، وهي ليست بحاجة إلى تذكير بكل هذه الأمور، ولا غيرها، خصوصا، في ظل استمرار الدعم الأميركي للحرب، وهو دعم تحاول الولايات المتحدة تلطيفه والتخفيف من كلفته الثقيلة جدا عبر مواصلة التركيز على الدعم الإنساني والاغاثي، من جهة، وعبر الايحاء أن لهذه الحرب سقفا زمنيا يجب أن تتوقف عنده، فيما الواقع يقول إن أهل قطاع غزة يريدون وقف الحرب كليا، كأولوية قبل قوافل المساعدات، مثلما أن قرار وقف الحرب على ما يبدو حتى الآن ليس أميركيا، بل إسرائيليا في ظل تورط إسرائيل في حرب لم تعد قادرة على إدارتها وتحقيق أهدافها، وفي ظل معادلات خطيرة داخل مجتمع الاحتلال وحالة الانقسام والخسائر التي يواجهها، بشكل غير مسبوق منذ تأسيس هذه القاعدة الاستعمارية في المشرق.
ما ينبغي قوله اليوم ان الولايات المتحدة باتت طرفا مباشرا في هذه الحرب، وليس أدل على ذلك من استدراج واشنطن نحو مسارات مختلفة، من بينها إمداد الاحتلال بالمال والسلاح والذخيرة، إضافة إلى ما تتعرض له قواعد الولايات المتحدة في سورية والعراق، وصولا إلى التلويحات بانهاء الوجود الأميركي في العراق، إذا تمكنت بغداد من ذلك اصلا، واضطرار الولايات المتحدة للتدخل في البحر الاحمر وبناء تحالف لحماية الملاحة، وتأثيرات كل هذا على النفط والسفن وأسعار الشحن والتأمين وارتداد كل ذلك على دول حليفة مثل مصر، والاثر الخطير على قناة السويس كمصدر اقتصادي للمصريين، وما يعنيه ذلك على الصعيد الدولي.
الإدارة الأميركية ليس لديها أي تصور لوقف الحرب، باستثناء حسابات استشراف المستقبل، وبدون هذه الحسابات لن تتوقف الحرب، وهذه الحسابات قد تتمركز حول الكلفة الاقليمية للحرب، وإذا لم تقف واشننطن عند هذه الكلفة، فلن تضغط على إسرائيل لوقفها، وهذا يعني أن قرار وقف الحرب سيبقى إسرائيليا، فيما سيصبح قرارا أميركيا من باب الحسابات الإقليمية الاستراتيجية فقط، وهي حسابات ربما تهون إسرائيل منها حتى الآن لاعتباراتها الداخلية.
هذا يعني أن وقف الحرب مصلحة أميركية، لاعتبارات كثيرة، ولا يكفي ان يواصل الأميركيون الكلام عن الإرهاب، واستقرار المنطقة، والتأسف على الابرياء، وأهمية ارساء السلام، وغير ذلك من صياغات حفظناها في هذه المنطقة، بما يعني أن جولات العلاقات العامة غير مطلوبة في هذا التوقيت، وكل ما تحتاجه المنطقة إلى إعادة تموضع في الموقف الأميركي، ووقف الحرب، ووقف الجنون الإسرائيلي بشأن الوضع في غزة، وما بعد نهاية الحرب، والوضع في الضفة الغربية، والقدس أيضا، التي شهدت اقتحامات شبه يومية الشهر الماضي للمسجد الأقصى.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

منذ 15 دقيقة
placeholder

العالم العربي.. أما آن له أن يتحرك؟

منذ 16 دقيقة
placeholder نضال المجالي

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

منذ 17 دقيقة
placeholder علاء الدين أبو زينة

احتفال بالدونية..!

منذ 18 دقيقة
placeholder سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

منذ 21 دقيقة
placeholder د. محمد حسين المومني

توسع نطاق الحرب في الإقليم

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |منذ 8 دقيقة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |منذ 9 دقيقة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 