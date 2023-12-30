السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير
ماهر أبو طير
عدد الشهداء في غزة، أعلى بكثير من الرقم المعلن لأن هناك آلاف المفقودين وهذا يعني ان عدد الشهداء يقترب من الثلاثين ألفا حتى ساعة كتابة هذه السطور، وسوف يرتفع العدد بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة، ما دامت العمليات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة.اضافة اعلان
الذي يدفع الكلفة الأخلاقية في هذه الحرب، ليس إسرائيل وحسب، بل الولايات المتحدة، وكثير من الدول الغربية، بسبب الانفصام الذي يسيطر على سياساتها، وهو انفصام يقول ضمنيا ان لا قيمة للإنسان العربي والمسلم في سياسات هذه الدول، والا كيف يمكن أن نفسر سكوت كل هذه الدول على ذبح الأبرياء والمدنيين وقتل عشرات الآلاف، وجرح عشرات الآلاف، وهدم بيوت المدنيين، واعتبار أن كل ما يجري مجرد حرب ضد تنظيمات تحارب إسرائيل، فيما يتم الانتقام من المدنيين، وتحديدا الأطفال حين يستشهد عشرة آلاف طفل في أقل من 3 أشهر.
في نقاش سياسي حاد يقول سياسي مخضرم أن الولايات المتحدة مثلا تسببت بقتل مليون عراقي منذ عام 1990، وحتى نهاية عام 2003، وجميعهم من الأبرياء والمدنيين، أي أن ذريعة محاربة النظام الحاكم في بغداد، سمحت لواشنطن ودول غربية ثانية، بتطبيق العقوبات على المدنيين، في ربط غريب بين النظام والمدنيين، وكأن الانتقام من المدنيين وسيلة لاسقاط النظام وارهاقه، برغم حرمة ذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
في الحروب يدفع المدنيون الثمن دائما، وفي الحرب العراقية الايرانية، خسر ملايين البشر حياتهم، وهم ليسوا اساسا على جبهات القتال، وفي الحربين العالميتين الاولى والثانية تم قتل اكثر من ستين مليون شخص، غير خسائر الجيوش المتحاربة في ميادين القتال والحرب.
هذا السلوك لا يعبر عن أدنى درجات الأخلاق، ولا عن الإنسانية بأي درجة، وفي زمن تثير فيه عواصم غربية مثل واشنطن ملفات حقوق الإنسان بشكل دائم، فإنها على أرض الواقع تتصرف على العكس، وهي قد توجه نقدا لنظام شرق أوسطي على اعتقال شخص كتب مقالا لاذعا، لكنها بالمقابل تتعامى عن قتل مليون عراقي، مثلا، وعن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين غير المحاربين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحيث يراد تحويل قطاع غزة إلى منطقة خاصة للايتام والأرامل، والمذعورين من صوت الصواريخ، في حرب نفسية أيضا.
اللافت للانتباه أيضا أن دولاً كثيرة ترسل المساعدات المالية والعسكرية والصواريخ والذخائر والقنابل لذبح الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لكنها في مسار مواز تحاول تجميل كل هذه الوجوه القبيحة من خلال إرسال المساعدات الغذائية والدوائية لابناء القطاع، وكان الأولى بدلا عن إرسال هذه المعونات، وقف الحرب أولا، واسترداد الحياة الإنسانية فيه، وعندها لن يكون الفلسطيني بحاجة الى وجبة غذاء، ولا حبة دواء، أيضا، مثل بقية شعوب العالم.
كيف يمكن أن ترسل صاروخا لقتل عائلة بريئة، وتكون قبلها بيومين قد أرسلت طردا غذائيا لها.هذه مأساة حقا تفتقد إلى أدنى المعايير الأخلاقية وحتى السياسية، لانها كمن يضع القنبلة المتفجرة داخل الساندويش ليموت من يأكله، في سلوك مفضوح وفاضح في الوقت ذاته.
القراءات الأمنية في الدول الغربية عليها أن تتنبه إلى حقائق أخطر، أولها ان سمعتها انهارت كليا في هذه المنطقة، وترميمها صعب جدا وتحتاج إلى مئات حملات العلاقات العامة التي قد لا تنجح، وثانيها أن الارتداد عليها من ناحية أمنية قد يكون خطيرا على المديين المتوسط والإستراتيجي، من حيث توليد التطرف مجددا في تلك الدول على يد جماعات ترغب بالانتقام، وثالثها أنها تشارك سياسيا في حرب ليست حربها، ورابعها انها وضعت كل أوراقها في سلة إسرائيل وكشفت منسوب التحالف معها دون مراعاة لحسابات دول المنطقة الداخلية تحديدا واستقرارها وشعوبها، وخامسها انها باتت في نظر أهل المنطقة بمثابة عدو، بسبب كل هذا الدعم لإسرائيل، وهذه عداوة حاولت دول المنطقة والدول الغربية في مراحل سابقة منع الانجرار نحوها، لاعتبارات كثيرة، لكن كل هذه الجهود تشظت اليوم.
الانتقام من المدنيين في غزة يهدف إلى الانتقام مما تعتبره إسرائيل، الحاضنة الشعبية للمقاومة، وهذا انتقام قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة تماما، أي مضاعفة المقاومة باشكال مختلفة وعبر اجيال قادمة، لن تنسى كل هذا القتل والتذبيح بحق شعب يدافع عن وجوده.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

منذ1 ساعة
placeholder نضال المجالي

ليلة رأس السنة غزية!

منذ1 ساعة
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

منذ1 ساعة
placeholder علاء الدين أبو زينة

تنكر غريب للأوطان..!

منذ1 ساعة
placeholder نادر رنتيسي

عجز لغة الإعجاز

منذ2 ساعة
placeholder د. محمد حسين المومني

المبادرة المصرية وشروط نتنياهو الاستباقية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير |اليوم

تنكر غريب للأوطان..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عجز لغة الإعجاز

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

ليلة رأس السنة غزية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات | منذ24 ساعة
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 