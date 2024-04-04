الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أيمن الصفدي يبحث مع نظيرته الأسترالية وقف إطلاق النار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ركّز على ضرورة التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار. اضافة اعلان

وأكد الوزيران على ضرورة توفير الحماية لموظفي الإغاثة الإنسانية وضمان حرية حركتهم وفتح المعابر أمام دخول المساعدات بشكل فوري وكاف لجميع أنحاء القطاع. 

وقدم الصفدي التعازي لنظيرته الأسترالية بالمواطنة الأسترالية التي كانت بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة العاملين مع المطبخ المركزي العالمي، والذي كان الصفدي قد دانه جريمة حرب أخرى من جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. 

وشكر الصفدي وونع على استئناف بلادها تقديم المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية وأكدا استمرار العمل على تطويرها.
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