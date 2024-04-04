طقس دافئ اليوم وغدًا

تكون الأجواء اليوم الخميس، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، لا سيما في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ولاسيما في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما السبت والأحد ، فيطرا انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ولاسيما في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 وفي مرتفعات الشراة 25 - 12, وفي مناطق البادية 30 - 13 وفي مناطق السهول 29 - 15, وفي الأغوار الشمالية 34 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 20، وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.