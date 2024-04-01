الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق دليل لتسريع عملية تسجيل الأدوية لدى مؤسسة الغذاء والدواء- رابط

الأدوية
أدوية

أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دليلا إرشاديا للتعريف بالوثائق المطلوب إرفاقها ضمن ملفات الأدوية المقدمة للتسجيل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الدليل جاء لتسريع عملية تسجيل الأدوية مع ضمان جودتها ومأمومنيتها وفاعليتها وبما يعزز الأمن الدوائي ويخلق بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية مناسبة للمواطن تنفيذا التوجيهات الملكية الساميةبهذا الخصوص.


إلى ذلك أضاف مهيدات أن إصدار الدليل جاء بناء على عقد سلسلة ورشات موجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية والوقوف على النواقص الأكثر تكراراوالخروج بتوصيات لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تسجيل الأدوية .


ويتضمن الدليل شرحا تفصيليا حول متطلبات استلام ملف تسجيل الدواء ومتطلبات تقييم ملفات الأدوية الجديدة وملفات الأدوية التي لها مثيل وملفات الأمصال والمطاعيم وملفات المستحضرات الطبيعية والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن وملف تركيبة حليب الرضع والأغذية التكميلية وملفات اعتماد الموقع التصنيعي واعتماد ملف التكافؤ الحيوي وتقييم ملفات اليقظة الدوائية ومعاملات التغييرات على الأدوية المسجلة ومتطلبات إنجاز فواتير الاستيراد والتصدير وملخص الاستشارات العلمية ومتطلبات تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبيعية .


للاطلاع على الدليل من خلال الرابط 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عمال في أحد مواقع البناء- (تصوير: امجد الطويل)

"العمل" تصدر دليلا إلكترونيا لأسس إصدار تصاريح العمالة غير الأردنية

منذ4 ساعة
اقرأ أيضا
أعلام الأردن

الأردن صوت الحكمة

منذ 22 دقيقة
الأمن السيبراني

915 حادثة سيبرانية في الأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي

منذ 31 دقيقة
القضاء - (تعبيرية)

القضاء يسدل الستار عن "أعنف قصة غرامية" في الأردن

منذ 43 دقيقة
مجلس النواب - (أرشيفية)

هذا ما أقره النواب في الجلسة الأخيرة من عمر الدورة العادية

منذ 52 دقيقة
ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس

الحبس 6 أشهر لـ زوج هدد زوجته بالقتل لمشاهدة أطفاله

منذ3 ساعة
عمال في أحد مواقع البناء- (تصوير: امجد الطويل)

"العمل" تصدر دليلا إلكترونيا لأسس إصدار تصاريح العمالة غير الأردنية

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات | منذ15 ساعة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 