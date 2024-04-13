الأردن يتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين

يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق السبت، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ليلا، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق الأحد، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، وفي ساعات ما بعد العصر ولفترة محدودة هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية.



الاثنين، يسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر يتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً.