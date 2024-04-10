الأمن يدعو إلى الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد

أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد، وخاصة أثناء التنقل من محافظة إلى أخرى لتبادل الزيارات في العيد يوم الأربعاء.

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وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة نتيجة هطول الأمطار المتوقعة بغزارة، وتشكل العواصف الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول.



كما دعت المديرية إلى ضرورة الانتباه من إثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية، وخطر شدة سرعة الرياح.



واكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في أنحاء المملكة كافة عند الحاجة.