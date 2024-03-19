الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الألماني بعمان يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

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نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان الدكتور بيرترام فون مولتكه

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان الدكتور بيرترام فون مولتكه.

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وعبر كريشان خلال اللقاء عن تقديره للعلاقات الثنائية الطويلة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية المواقف الألمانية والأوروبية والأميركية والدولية لدعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب على قطاع غزة وعودة النازحين في القطاع إلى ديارهم.


وأكد أهمية مواقف هذه الدول في مساندة جلالة الملك لإرساء حلّ الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على الثرى الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

 

من جانبه، أشاد السفير الألماني، بالعلاقات الثنائية الألمانية – الأردنية، لافتاً إلى اللقاء المهم الذي جرى قبل يومين بين جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس في العقبة، الذي جرى خلاله استعراض قضايا المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية، وأهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى بحث العلاقات المتينة بين البلدين، وأهمية تعزيز الدعم الألماني للأردن.

 

وأكد حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومنها قطاع الإدارة المحلية.

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