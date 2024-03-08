الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب الأردن

انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعت منخفضة خاصة في المناطق الشمالية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء نهار يوم السبت باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة احيانا في شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى زخات خفيفة من المطر على فترات، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وتبقى الأجواء نهار يوم الأحد باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


ويطرأ نهار يوم الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 6، وفي الأغوار الشمالية 23 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 12 درجة مئوية.

 

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