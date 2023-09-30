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المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

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جانب من الاحتفال

احتفل مستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، برعاية رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات.اضافة اعلان

وشارك في الاحتفال أعضاء مجلس إدارة المستشفى ومديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، وجرى توزيع الهدايا والحلويات على المرضى والمراجعين بهذه المناسبة العطرة.



وبدأت فعاليات الإحتفال عقب إجتماع مجلس إدارة المستشفى العاشر لعام 2023، والذي تم خلاله عرض قانون المسؤولية الطبية والنظام والتعليمات الصادرة عنه من قبل عضو المجلس الدكتور عبد الهادي بريزات. 

وفي ختام الحفل، شكر رئيس المجلس ومدير عام المستشفى الكوادر على جهودهم الخيرة والخدمات المميزة التي يقدمونها للمرضى والمراجعين.
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