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معالجة 450 مريضا في يوم طبي مجاني للمقاصد بوادي عربة

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جانب من اليوم الطبي المجاني في وادي عربة
نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في قضاء وادي عربة بمحافظة العقبة.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، ان فريقا من مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي يأتي ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من اليوم الطبي بلغ 450 مراجعا.اضافة اعلان


وأضاف بني نصر أن اليوم الطبي تضمن اجراء الفحوص المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري والأمراض المختلفة، وتم صرف الأدوية المجانية للمرضى، اضافة الى تقديم التوعية الطبية  للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، واجراء فحوص النظر للمراجعين بالتعاون مع بصريات المقاصد ، واستخدام جهاز الامواج الفوق الصوتية ( الترساوند) لفحص الحوامل. 
وأشار بني نصر أن هذا النشاط الطبي يأتي استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية في مختلف انحاء المملكة بدعم من صندوق الزكاة. 


وذكر انه ولغاية الان تم تنفيذ ١٨ يوما طبيا مجانيا في مختلف المحافظات ومعالجة قرابة ٧٠٠٠ مراجع.
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