الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير العدل: يجب تحديث السياسة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

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وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الدكتور أحمد الزيادات

 ترأس وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء الوفد الأردني المشارك في ‏أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسطالمنعقد في العاصمة العُمانية ‏‏”مسقط”, تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.‏

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وأشار الزيادات خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشرِ باعتبارها ‏جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القيم الدينيةوالإنسانية, مّنوهاً بضرورة تحديث السياسة الخاصة بمكافحة ‏هذه الجريمة العابرة للحدود, وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطور في الوسائل التي يستخدمها المتاجرون ‏لتنفيذ أفعالهم غير المشروعة.‏


واستعرض الوزيرخلال كلمته تجربة الأردن في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر, وأهمها المواجهة التشريعية ‏لهذه الجرائم، وتوفير الحمايةِ والمساعدة للضحايا،ومنها الإيواء وتقديم خدمات المساعدة القانونية, وما قام به ‏الاردن من تبنىآليات تنفيذية لمكافحة هذه الجريمة، مبيناً أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ‏للأعوام (2024-2027) كخطة وطنية شاملة لتعزيز جهود المكافحةوإطلاق آلية احالة وطنية للتعامل مع ‏ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الايواء والمساعدة بما في ذلك اعادة الادماج او العودة الطوعية.‏


ويُشار إلى أن المنتدى يُعقد سنوياً بمشاركةدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر, وسبق ‏للأردن المشاركة في المنتدى الرابع الذي اقيم في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أيار من العام 2023 . ‏

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