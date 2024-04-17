وزير العدل: يجب تحديث السياسة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

ترأس وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسطالمنعقد في العاصمة العُمانية ”مسقط”, تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.
وأشار الزيادات خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشرِ باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القيم الدينيةوالإنسانية, مّنوهاً بضرورة تحديث السياسة الخاصة بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود, وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطور في الوسائل التي يستخدمها المتاجرون لتنفيذ أفعالهم غير المشروعة.
واستعرض الوزيرخلال كلمته تجربة الأردن في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر, وأهمها المواجهة التشريعية لهذه الجرائم، وتوفير الحمايةِ والمساعدة للضحايا،ومنها الإيواء وتقديم خدمات المساعدة القانونية, وما قام به الاردن من تبنىآليات تنفيذية لمكافحة هذه الجريمة، مبيناً أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) كخطة وطنية شاملة لتعزيز جهود المكافحةوإطلاق آلية احالة وطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الايواء والمساعدة بما في ذلك اعادة الادماج او العودة الطوعية.
ويُشار إلى أن المنتدى يُعقد سنوياً بمشاركةدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر, وسبق للأردن المشاركة في المنتدى الرابع الذي اقيم في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أيار من العام 2023 .