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اتفاقية لنشر التوعية المرورية في الأردن

333333 - 2024-04-29T161833.126
من توقيع الاتفاقية

وقعت الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وشركة عبر البلاد لخدمات المركبات اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لنشر التوعية المرورية.

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وقع الاتفاقية عن الجمعية رئيسها المهندس وفائي مسيس، وعن الشركة مديرها العام عبدالله وادي.


وتهدف الاتفاقية، إلى تبادل المعرفة والخبرات بما يخدم واقع السلامة المرورية، وتوعية وتثقيف السائقين وخاصة فئة الشباب بمخاطر الحوادث وأهمية الوقاية منها.


وجاءت الاتفاقية بحسب مسيس، ضمن جهود الجمعية للحد من حوادث الطرق، من خلال عدة برامج للتوعية بخطورة الحوادث المرورية ورفع مستوى وعي المجتمع بالحد منها.


بدورهم، أكد الطرفان أهمية الاتفاقية في تجسيد التشاركية لتبادل المعرفة والخبرات بواقع السلامة المرورية، وتوعية المجتمع بمخاطر الحوادث التي عادة ما تقع ضحيتها فئة الشباب.


وبموجب المذكرة، ستؤطر سبل التعاون عبر برامج مختلفة، وعمل حلقات فيديو لنشرها على شاشات التلفاز وصفحات الشوشال ميديا، بهدف رفع الوعي والتثقيف المروري للمجتمع الأردني. (بترا)

 

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