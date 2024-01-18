الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد من البنك الدولي يزور ديوان المحاسبة

الوفد الزائر
الوفد الزائر

زار اليوم وفد من البنك الدولي ديوان المحاسبة في إطار زيارته الى المملكة التقى خلالها رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين والأمين العام بالوكالة سامر مدانات.

اضافة اعلان


وفي بداية الاجتماع قدم الحمادين شرحاً مفصلاً عن مراحل تأسيس الديوان والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عمله، إضافة الى الجهات الخاضعة لرقابته وأنواع التقارير التي يعدها وعلاقة الديوان مع السلطة التشريعية والهيكل التنظيمي وعدد المراقبات الميدانية الذي يصل الى 33 مراقبة. مؤكداً ان الديوان يدقق ما مجمله 13 مليار دينار من خلال 320 مدقق في حين ان ميزانية الديوان السنوية تبلغ 8.7 مليون دينار.


كما قدم الحمادين للوفد الضيف الذي ترأسه السيد Roland Lomme رؤيته للخطة الإستراتيجية التي سيتم إعلانها خلال الشهر الحالي والمحاور الأساسية التي تحتويها.

 

لافتاً الى ان الخطة ستركز على تطوير آلية اعداد التقرير السنوي واعداد الملخص التنفيذي الذي سيسهل على المواطن قراءة وفهم التقارير الرقابية، وكذلك التركيز على بناء القدرات والدور الاستشاري الذي يقدمه الديوان للجهات الخاضعة للرقابة، إضافة الى الاستمرار بخطة التحول الرقمي والتركيز على التدقيق الالكتروني والأنظمة المحوسبة.


وأكد الحمادين للوفد الضيف بأن الديوان سيقوم خلال العام الحالي بالتعاون مع وزارة المالية على وضع خطة لمراجعة وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف تعزيز دورها الفاعل حتى يتم الانسحاب الكلي من التدقيق المسبق والمشاركة في العطاءات بصفة مراقب (والتي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار)، إضافة الي السير قدماً في الانتقال الى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي.


وشدد الحمادين على ان الديوان يتمتع باستقلالية تامة في وضع خطط التدقيق ولا تتدخل اية جهة في عمله، مؤكداً بان عملية التحديث والتطوير التي تجري حالياً في الديوان ستؤدي الى نقله نوعية في العمل الرقابي خلال الفترة القريبة القادمة.


من جانبه أكد ممثل البنك الدولي في عمان السيد جاد مزاهرة على التعاون الوثيق ما بين البنك الدولي وديوان المحاسبة، مستشهداً بالمشاريع والبرامج المشتركة بين الجانبين خاصة في مجال رقابة الأداء والتدقيق البيئي والتدقيق على البلديات مشيراً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون بين الجانبين.


وشكر الحمادين البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم المستمر الذي يقدمانه لديوان المحاسبة والذي تجلى من خلال المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها والدورات التدريبية التي تم توفيرها لمدققي الديوان، لافتاً الى أن الديوان يدقق القروض والمساعدات الدولية المقدمة للحكومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.


وفي نهاية الاجتماع أجاب الحمادين على استفسارات الوفد الضيف والتي تعلقت بالجوانب الفنية والتقنية لآلية عمل الديوان، وخطط الديوان في التركيز خلال المرحلة القادمة على رقابة الأداء وقضايا التنمية المستدامة والمناخ.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمانة تنظم ورشة عمل لمشروع إدارة النفايات الصلبة

الأمانة تنظم ورشة عمل لمشروع إدارة النفايات الصلبة

منذ2 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الأردن وتركيا: التصدي للعدوان الإسرائيلي ووقف الحرب على غزة

منذ2 ساعة
شعار حزب الميثاق الوطني

الميثاق الوطني يستنكر بأشد العبارات تعرض المستشفى الميداني الأردني في خان يونس للاعتداء ويحمل الاحتلال وجيشه المسؤولية

منذ24 ساعة
نواب يفتحون ملفات الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب

نواب يفتحون ملفات الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب

17 كانون الثاني 2024
د. محمود أبو فروة الرجبي

إعادة بناء أولويات العرب أو الزوال؟

16 كانون الثاني 2024
يوسف عبدالله محمود

استنارة طه حسين

16 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ18 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ18 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ18 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 