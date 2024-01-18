وفد من البنك الدولي يزور ديوان المحاسبة

زار اليوم وفد من البنك الدولي ديوان المحاسبة في إطار زيارته الى المملكة التقى خلالها رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين والأمين العام بالوكالة سامر مدانات.

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وفي بداية الاجتماع قدم الحمادين شرحاً مفصلاً عن مراحل تأسيس الديوان والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عمله، إضافة الى الجهات الخاضعة لرقابته وأنواع التقارير التي يعدها وعلاقة الديوان مع السلطة التشريعية والهيكل التنظيمي وعدد المراقبات الميدانية الذي يصل الى 33 مراقبة. مؤكداً ان الديوان يدقق ما مجمله 13 مليار دينار من خلال 320 مدقق في حين ان ميزانية الديوان السنوية تبلغ 8.7 مليون دينار.



كما قدم الحمادين للوفد الضيف الذي ترأسه السيد Roland Lomme رؤيته للخطة الإستراتيجية التي سيتم إعلانها خلال الشهر الحالي والمحاور الأساسية التي تحتويها.

لافتاً الى ان الخطة ستركز على تطوير آلية اعداد التقرير السنوي واعداد الملخص التنفيذي الذي سيسهل على المواطن قراءة وفهم التقارير الرقابية، وكذلك التركيز على بناء القدرات والدور الاستشاري الذي يقدمه الديوان للجهات الخاضعة للرقابة، إضافة الى الاستمرار بخطة التحول الرقمي والتركيز على التدقيق الالكتروني والأنظمة المحوسبة.



وأكد الحمادين للوفد الضيف بأن الديوان سيقوم خلال العام الحالي بالتعاون مع وزارة المالية على وضع خطة لمراجعة وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف تعزيز دورها الفاعل حتى يتم الانسحاب الكلي من التدقيق المسبق والمشاركة في العطاءات بصفة مراقب (والتي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار)، إضافة الي السير قدماً في الانتقال الى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي.



وشدد الحمادين على ان الديوان يتمتع باستقلالية تامة في وضع خطط التدقيق ولا تتدخل اية جهة في عمله، مؤكداً بان عملية التحديث والتطوير التي تجري حالياً في الديوان ستؤدي الى نقله نوعية في العمل الرقابي خلال الفترة القريبة القادمة.



من جانبه أكد ممثل البنك الدولي في عمان السيد جاد مزاهرة على التعاون الوثيق ما بين البنك الدولي وديوان المحاسبة، مستشهداً بالمشاريع والبرامج المشتركة بين الجانبين خاصة في مجال رقابة الأداء والتدقيق البيئي والتدقيق على البلديات مشيراً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون بين الجانبين.



وشكر الحمادين البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم المستمر الذي يقدمانه لديوان المحاسبة والذي تجلى من خلال المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها والدورات التدريبية التي تم توفيرها لمدققي الديوان، لافتاً الى أن الديوان يدقق القروض والمساعدات الدولية المقدمة للحكومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.



وفي نهاية الاجتماع أجاب الحمادين على استفسارات الوفد الضيف والتي تعلقت بالجوانب الفنية والتقنية لآلية عمل الديوان، وخطط الديوان في التركيز خلال المرحلة القادمة على رقابة الأداء وقضايا التنمية المستدامة والمناخ.