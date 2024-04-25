الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 إنزالات أردنية جديدة لمساعدات على شمال غزة

main_image662a4561d556b
جانب من الإنزالات جوية سابقة

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الخميس، 6 إنزالات جوية جديدة على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة دول عدة.


واشتملت الإنزالات الجوية الجديدة على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بحسب بيان للقوات المسلحة.

اضافة اعلان


وشاركت في عملية إنزال المساعدات إضافة إلى طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، طائرتان تابعتان للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة.


وأكدت القوات المسلحة أنه "وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، فإنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في قطاع غزة عن طريق القوافل البرية أو الإنزالات الجوية".


وعدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 88 إنزالاً جوياً، 214 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عدة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
34433443

بدء أعمال مشروع صيانة تأهيل طريق جرش-المفرق

منذ 4 دقيقة
wkZH3da6GEP9xpj2uUmJ203okCX4lgyKNjLroU4S

الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي

منذ2 ساعة
2118543_1515597793

توقيف محكوم بـ"غَسل أموال" اختلسها بقيمة مليون دينار

منذ3 ساعة
تطبيق نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه

تطبيق نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه

منذ6 ساعة
وزارة العمل - (أرشيفية)

وزارة العمل.. 114 دعوى سُجلت حول الأجور في الربع الأول

منذ8 ساعة
د. أشرف الراعي

حقوق الأردن القانونية على أجوائه

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم

هذا هو شكل مجلس النواب القادم

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات | منذ19 ساعة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 