6 إنزالات أردنية جديدة لمساعدات على شمال غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الخميس، 6 إنزالات جوية جديدة على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة دول عدة.



واشتملت الإنزالات الجوية الجديدة على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بحسب بيان للقوات المسلحة.

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وشاركت في عملية إنزال المساعدات إضافة إلى طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، طائرتان تابعتان للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة.



وأكدت القوات المسلحة أنه "وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، فإنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في قطاع غزة عن طريق القوافل البرية أو الإنزالات الجوية".



وعدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 88 إنزالاً جوياً، 214 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عدة.