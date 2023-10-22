الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أرسنال يتعادل مع تشلسي.. ويحافظ على سجل "بلا هزيمة"

تالات
أرسنال يتعادل مع تشلسي
حول أرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشلسي ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين متأخرين عبر ديكلان رايس ولياندرو تروسار، السبت.اضافة اعلان

وتقدم تشلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر بعد أن ارتقى مدافع أرسنال وليام صاليبا ليتصدى لمحاولة ميخايلو مودريك لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشلسي بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.

وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.

وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من بوكايو ساكا في الدقيقة 84 ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب.
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