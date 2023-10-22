أرسنال يتعادل مع تشلسي.. ويحافظ على سجل "بلا هزيمة"

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وتقدم تشلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر بعد أن ارتقى مدافع أرسنال وليام صاليبا ليتصدى لمحاولة ميخايلو مودريك لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشلسي بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من بوكايو ساكا في الدقيقة 84 ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب.