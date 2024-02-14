الأغلى في العالم.. عرض خيالي للاعب محمد صلاح من اتحاد جدة

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن عرض مجنون جديد محتمل قد يتم تقديمه من قبل نادي اتحاد جدة في الدوري السعودي لضم، محمد صلاح، بنهاية الموسم الحالي.



وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، لكن هناك أنباء كثيرة عن مدى اقترابه من الانتقال إلى السعودية.



كان اتحاد جدة يرغب في ضم جناح ليفربول، محمد صلاح، في الصيف الماضي ولكن ليفربول رفض عقدًا في نهاية فترة الانتقالات بقيمة 230 مليون يورو.

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ورغم ذلك كان يرى المدرب، يورجن كلوب، أن محمد صلاح لا مساس به ولن يرحل نظرًا لأهميته وهو ما وضح خلال مباريات الموسم الحالي.



ولكن يبدو وأن اتحاد جدة لن يستسلم أبدًا حول إمكانية ضم محمد صلاح، حيث أفادت الصحيفة أن النادي السعودي بصدد رفع عرضه إلى 235 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في سوق الانتقالات.



ويعد نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي الحالي صاحب أغلى انتقال في عام 2017 بعدما رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان بقيمة الشرط الجزائي وقدرها 222 مليون يورو.