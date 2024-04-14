الأهلي يتسلح بالتاريخ في مواجهة القمة "المؤجلة" أمام الزمالك

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القاهرة – يحل فريق النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق نادي الزمالك عند الساعة 8 من مساء اليوم في لقاء يقام على "ستاد القاهرة الدولي"، في مباراة مؤجلة عن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ويتسلح السويسري المخضرم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بسجل مميز في مواجهات الزمالك منذ تقلده الإدارة الفنية للأحمر في 9 أيلول (سبتمبر) 2022، إذ فاز في مباراتين بالدوري المصري، وكذلك في مباراتي كأس السوبر وكأس مصر، حيث سجل الأحمر 11 هدفا واستقبلت شباكه هدفا واحدا.وكان انتصار كولر الأول على الزمالك في 28 تشرين الأول "أكتوبر" 2022، بنتيجة 2-0 وحينها حصد لقب كأس السوبر المصري، ثم كرر تفوقه على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بالفوز 3-0، في 21 كانون الثاني (يناير) 2023، ثم كتب كولر انتصاره الثالث على الزمالك في 13 تموز (يوليو) 2023 في الدور الثاني للدوري المحلي بنتيجة 4-1، فيما جاء الانتصار الأخير لكولر على الزمالك بنتيجة 2-0، في نهائي كأس مصر (نسخة الموسم الماضي المؤجلة)، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض في 8 آذار (مارس) الماضي.وتفوق كولر على ثلاثة مدربين للزمالك، وهم: البرتغالي جيسوالدو فيريرا والكولومبي خوان أوسوريو، والمدرب الحالي البرتغالي جوزيه جوميز.في المقابل، يستعد الحكم إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي، ليعود الحكم المصري لإدارة القمة الكروية بعد غياب طويل هيمن فيه الحكام الأجانب على إدارة القمة المصرية.وكشفت تقارير مصرية، أن آخر المباريات التي جمعت بين الفريقين وقادها طاقم تحكيم مصري تعود إلى 28 حزيران (يونيو) من العام 2014، وأدارها الحكم إبراهيم نور الدين، وفاز الأهلي بهدف أحمد توفيق "خطأ في مرماه"، واحتسب نور الدين ضربة جزاء للزمالك، أهدرها محمود فتح الله آنذاك، ثم أدار الحكم محمد فاروق لقاء القمة في كأس السوبر المصري يوم 14 أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح.وابتعد التحكيم المصري لفترة طويلة عن إدارة القمة، قبل أن يعود بإدارة محمد الحنفي لإدارة مباراة قمة الدوري المصري يوم 26 نيسان (أبريل) 2018، وفاز الزمالك 2-1 بهدفي الكونغولي كابونجو كاسونجو وأيمن حفني، فيما أحرز هدف الأهلي وليد سليمان من ضربة جزاء.وعاد التحكيم المصري لإدارة القمة بقرار من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة، بعدما أسند إدارة لقاء الدوري يوم 18 نيسان (أبريل) 2021 للحكم محمود البنا، وفاز الأهلي 2-1 بثنائية محمد شريف مقابل هدف زملكاوي سجله محمود عبد الرازق (شيكابالا). وأدار لقاء الإياب بالدوري يوم 10 أيار (مايو) من العام نفسه الحكم أمين عمر، وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1، وسجل للأهلي صلاح محسن وأحرز للزمالك فرجاني ساسي.وتولى الحكم محمد عادل إدارة لقاء القمة يوم 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بالدوري في الموسم التالي، وفاز الأهلي 5-3، وهي المباراة التي شهدت جدلا واسعا بعد تصريحات محمد عادل حول "احتواء" لاعبي الزمالك بعد تقدم الأهلي بثلاثية. وسجل للأهلي المالي أليو ديانج "هدفين" والتونسي علي معلول "هدفين" ومحمد شريف، وأحرز للزمالك مصطفى فتحي وأحمد مصطفى "زيزو".وأدار الحكم محمود البنا آخر لقاء قمة بين الفريقين بالدوري، وانتهى بفوز الأهلي بنتيجة 4-1 يوم 13 تموز (يوليو) الماضي، وسجل للأهلي حسين الشحات "هدفين" وعلي معلول ومحمد شريف، فيما سجل للزمالك أحمد مصطفى "زيزو".إلى ذلك، قال نجم الزمالك السابق أيمن يونس: "إن مباراة القمة المرتقبة تمثل فرصة لبعض لاعبي الفريق الأبيض لتحقيق الانسجام، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "يجب على لاعبي الزمالك فرض شخصيتهم، وحسم الفوز في أول نصف ساعة، فكلما طال الوقت، كان هذا في صالح الأهلي".وأضاف: "أرى أن الأهلي يعاني حاليا مع كولر على مستوى صناعة اللعب والتهديف، وهذا الأمر يشكل أيضا أزمة للزمالك، لكن يتم تعويضه بفضل اللاعبين الذين يتمتعون بالحرية في الملعب، مثل أحمد زيزو وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر".واستطرد: "تشكيلة الزمالك أراها الأمثل، ولديهم فرصة كبيرة لتحقيق الفوز خلال الشوط الأول، لكن هل يمتلك المدرب جوميز الجرأة لفعل ذلك أم لا؟". -(وكالات)