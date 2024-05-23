تصرف مفاجئ من جيسوس قبل مواجهة الطائي

أقدم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، على تصرف غريب قبل مواجهة نظيره الطائي، في الدوري السعودي للمحترفين.



ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جيسوس، غير عاداتِه بعد حسم لقب الدوري، وتخلّى مساء الأربعاء، عن تنظيم معسكرٍ للمبيت، عشيَّة مواجهة الطائي ضمن الجولة الـ 33.



وقالت الصحيفة إن جيسوس طلب من اللاعبين، بعد انتهاء آخر حصة تدريبية قبل المباراة المقرّرة اليوم الخميس، العودة إلى منازلهم، مؤكدًا لهم إلغاء المعسكر الذي كان يفرضُه عليهم عشيَّة أي لقاءٍ رسمي في الرياض.

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وأضافت أن جيسوس وجّه الفريق بالتجمُّع ظهر اليوم الخميس داخل مقر النادي، لحضور اجتماعٍ فني معه، قبل التوجه إلى ملعب نادي الشباب، الذي يحتضن المواجهة مع الطائي.



وأوضحت أن إلغاء المعسكر جاء لقناعة البرتغالي بعدم الحاجة إليه بعدما حسم فريقُه الدوري وانتهى من خوض ديربي الرياض ضد النصر.



وكان الهلال حقق لقب الدوري للمرة ال19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم، السبت قبل الماضي، ضمن الجولة الـ 31.