 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصرف مفاجئ من جيسوس قبل مواجهة الطائي

Jorge-Jesus
مدرب فريق الهلال البرتغالي جورجي جيسوس

أقدم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، على تصرف غريب قبل مواجهة نظيره الطائي، في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جيسوس، غير عاداتِه بعد حسم لقب الدوري، وتخلّى مساء الأربعاء، عن تنظيم معسكرٍ للمبيت، عشيَّة مواجهة الطائي ضمن الجولة الـ 33.

وقالت الصحيفة إن جيسوس طلب من اللاعبين، بعد انتهاء آخر حصة تدريبية قبل المباراة المقرّرة اليوم الخميس، العودة إلى منازلهم، مؤكدًا لهم إلغاء المعسكر الذي كان يفرضُه عليهم عشيَّة أي لقاءٍ رسمي في الرياض.

اضافة اعلان

 

وأضافت أن جيسوس وجّه الفريق بالتجمُّع ظهر اليوم الخميس داخل مقر النادي، لحضور اجتماعٍ فني معه، قبل التوجه إلى ملعب نادي الشباب، الذي يحتضن المواجهة مع الطائي.

وأوضحت أن إلغاء المعسكر جاء لقناعة البرتغالي بعدم الحاجة إليه بعدما حسم فريقُه الدوري وانتهى من خوض ديربي الرياض ضد النصر.

وكان الهلال حقق لقب الدوري للمرة ال19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم، السبت قبل الماضي، ضمن الجولة الـ 31.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
leao-1

من أجل مونديال الأندية .. الهلال يستهدف خطف نجم ميلان من عمالقة أوروبا

منذ4 ساعة
تشافي هيرنانديز

اتهام بالخيانة.. كواليس جديدة في خلاف لابورتا وتشافي

19 أيار 2024
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

16 أيار 2024
قث

مفاجأة كبيرة.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة ميسي

04 أيار 2024
اقرأ أيضا
بطقا

ما قصة "البطاقة الوردية" التي ستظهر في كوبا أمريكا 2024؟

منذ3 ساعة
QNA-RealMadrid Endrick-15-12-2022

إندريك: لست قلقًا من مبابي ولهذا السبب رفضت الانتقال لبرشلونة!

منذ3 ساعة
leao-1

من أجل مونديال الأندية .. الهلال يستهدف خطف نجم ميلان من عمالقة أوروبا

منذ4 ساعة
1-1655263

طاقم حكام بحريني لمباراة سحاب والحسين اربد بنهائي دوري المحترفين

منذ5 ساعة
664df2c642360417262fc3ed

"ليكيب" تكشف كواليس لقاء بين ماكرون وبيرز في قصر الإليزيه

22 أيار 2024
توني كروس

5 أساطير اعتزلوا بقميص ريال مدريد قبل توني كروس

22 أيار 2024
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ21 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 