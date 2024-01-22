لاعبو نادي النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو خلال معسكر الصين

حرص لاعبو نادي النصر السعودي على تكريم زميلهم في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بثلاث جوائز من "غلوب سوكر" عن عام 2023.



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حرص لاعبو نادي النصر السعودي على تكريم زميلهم في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بثلاث جوائز من "غلوب سوكر" عن عام 2023.وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد نال جوائز أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هدّاف واللاعب المفضل لدى الجماهير.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر تكريم كريستيانو رونالدو، إذ تم تحضير كعكة (قالب كيك) خاصة به، ووُضعت عليها صورته وهو يحمل إحدى الجوائز، إضافة إلى عبارة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "تستمر الجوائز في ملاحقة الأفضل".



ووجّه حارس المرمى وليد عبد الله، قائد نادي النصر، رسالة إلى النجم البرتغالي، قائلاً: "نحن فائزون لأننا نلعب معك".



ووصلت بعثة فريق "العالمي" إلى الأراضي الصينية، السبت، وحظيت باستقبال حافل، إذ تواجد عدد كبير من الجماهير في المطار للقاء رونالدو ورفاقه.



وسيخوض نادي النصر معسكراً تحضيرياً في الصين، مستغلاً فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة منتخب "الأخضر" في نهائيات كأس آسيا.



خلال المعسكر، يلعب النادي السعودي مباراتين ودّيتين أمام نادي شنغهاي شينهوا، الأربعاء المقبل، ونادي جيجيانغ في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، نقلا عن سي ان ان بالعربية.

