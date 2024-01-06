السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبابي يحدد موعدا لحسم مستقبله

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يأمل كيليان مبابي في تجنب تكرار سيناريو جدل الانتقالات الصيفية، من خلال تحديد موعد نهائي لحسم مسألة بقائه مع فريقه باريس سان جيرمان أو المغادرة إلى ريال مدريد.

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وبات مبابي البالغ من العمر 25 عاما، بدءا من الاثنين، لاعبا حرا خيار التوقيع مع ناد غير فريقه الحالي، قبل الانتقال في الصيف المقبل بشكل مجاني عند نهاية عقده.


وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كيليان مبابي، تحدث لوسائل الإعلام عقب فوز باريس جيرمان 2-0 على تولوز في كأس السوبر الفرنسي، كاشفا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.


وذكرت الماركا، أن مبابي حدد موعدا لإعلانه قراره النهائي ووضع حد للتكهنات، التي تربطه منذ سنوات بريال مدريد، ومؤخرا بليفربول.


وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يريد المهاجم تحديد خطوته المستقبلية، يوم 14 فبراير قبل انطلاق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الذي سيواجه فيه مبابي ورفاقه، نادي ريال سوسيداد الإسباني.


وبشأن موقف ريال مدريد، ذكرت "الماركا"، أن مدرب الفريق، كارلو أنشيلوتي، قال إنه لا ينوي التلفظ بكلمة واحدة بشأن المهاجم الفرنسي احتراما لناديه الحالي.


ويظل موقف الرئيس فلورنتينو بيريز ثابتا على عدم السماح بتكرار الوضع الذي عاشه قبل عامين، عندما كان النادي واثقا من قدوم مبابي قبل أن يقرر الأخير تمديد عقده مع النادي الباريسي، لسنتين  براتب كبير ومكافأة توقيع ضخمة، مما أثار خيبة أمل بيريز، والذي يريد هذه المرة، الابتعاد عن الدراما حتى يتخذ اللاعب قراره النهائي، وفقا للصحيفة.


وأشارت الماركا، أن الأمر المؤكد الوحيد في الوقت الحالي هو أن مبابي أصبح مرة أخرى محط الاهتمام في عالم كرة القدم - ليس بسبب أدائه في الملعب، ولكن بسبب قراره المستقبلي مع ناديه.، نقلا عن الحرة.

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