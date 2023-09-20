الأربعاء 20 أيلول 2023
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رونالدو يشيد بفوز النصر.. ويوجه رسالة للشعب الإيراني

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كريستيانو لحظة وصوله إلى إيران
علق كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي على الفوز الذي حققه فريقه خارج ارضه على بيرسبوليس الايراني وعلى الترحيب الحار الذي تلقاه هو وفريقه من الشعب الايراني .اضافة اعلان

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" : "من الرائع تحقيق الفوز ، شكر خاص جداً للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا ، وعلى هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق".

وكان النجم البرتغالي قد حظي باستقبال حافل لدى وصوله لطهران برفقة فريقه كما اظهر لفتة انسانية باستقباله طفل كان يبكي ليشاهده ورسامة إيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة .

يذكر ان النصر حقق فوزا مهما على مستضيفه بيرسبوليس بنتيجة 2-0 في الجولة الاولى من دور مجموعات دوري ابطال آسيا ليعود من ايران بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الخامسة .

المصدر (وكالات) 
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