رونالدو يضيع أغرب فرص 2024.. والنصر خارج دوري أبطال آسيا

أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحد أغرب الفرص في عام 2024، بعد إضاعة هدف محقق أمام العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.



وتقام مباراة النصر ضد العين الإماراتي، على ملعب الأول بارك، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

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وفي الدقيقة 61، وجه ساديو ماني تسديدة نحو مرمى العين، قبل أن يتصدى لها الحارس خالد عيسى، لترتد الكرة إلى كريستيانو رونالدو الذي كان في وضع انفراد تام داخل منطقة الـ6 ياردة، قبل أن يسددها بغرابة بجوار القائم الأيمن، في لقطة أثارت جنون جماهير النصر في المدرجات.



ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد العين الإماراتي، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه الفائز من كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد.