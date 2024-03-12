الجمهور يسخر من كريستيانو رونالدو

تعرض لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو للحظة محرجة خلال ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق العين.

كان المهاجم الخبير لديه فرصة للتعادل بعد خطأ من حارس المرمى، ولكنه بصورة صادمة فشل في إيجاد الهدف من داخل منطقة الستة ياردات.

اضافة اعلان

ولقد عبّر مشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استياءهم مما حصل مدعين ان ليونيل ميسي ما كان ليضيع هكذا فرصة، متسائلين كيف يمكن لرونالدو أن يفوت فرصة من مسافة قريبة جداً.

يأتي هذا الحادث بعد استهزاء سابق من قبل المشجعين ويزيد من الانتقادات الموجهة نحو أداء رونالدو في البطولة.