مالديني مرشح لمنصب المدير الرياضي في السعودية

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ومالديني عاطل عن العمل منذ رحيله غير الرسمي عن ميلان، حيث كان يشغل منصب المدير الفني، في نهاية موسم 2022-2023. وخلال فترة عمله كمدير في سان سيرو، كان لمالديني الفضل في توفير رابط مهم بين الفريق الأول ومجلس الإدارة. كان معروفًا أيضًا بأنه المحفز الرئيسي للفريق، حيث قام بتثقيف اللاعبين حول أهمية تمثيل ميلان.,سيقابل مالديني مجموعة مثيرة للاهتمام من اللاعبين إذا تولى المهمة مع الاتحاد. فالفريق السعودي يضم حاليًا كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية السابق بين صفوفه، بالإضافة إلى بطل العالم السابق نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو ومدافع لاتسيو السابق لويز فيليبي.