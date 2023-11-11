السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مالديني مرشح لمنصب المدير الرياضي في السعودية

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​باولو مالديني
من الممكن أن يعود باولو مالديني قريبًا إلى كرة القدم بصفة احترافية، حيث ربطته التقارير الأخيرة بخطوة لتولي دور المدير الرياضي في نادي الاتحاد السعودي.اضافة اعلان

ومالديني عاطل عن العمل منذ رحيله غير الرسمي عن ميلان، حيث كان يشغل منصب المدير الفني، في نهاية موسم 2022-2023. وخلال فترة عمله كمدير في سان سيرو، كان لمالديني الفضل في توفير رابط مهم بين الفريق الأول ومجلس الإدارة. كان معروفًا أيضًا بأنه المحفز الرئيسي للفريق، حيث قام بتثقيف اللاعبين حول أهمية تمثيل ميلان.

,سيقابل مالديني مجموعة مثيرة للاهتمام من اللاعبين إذا تولى المهمة مع الاتحاد. فالفريق السعودي يضم حاليًا كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية السابق بين صفوفه، بالإضافة إلى بطل العالم السابق نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو ومدافع لاتسيو السابق لويز فيليبي.
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