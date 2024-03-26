ما هو اسم مبابي الحقيقي الكامل؟

يعتبر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان احد أفضل لاعبي كرة القدم على العالم حاليا وفي عام 2016 عندما كان المهاجم يحقق انطلاقته في موناكو كان يحمل اسما مختلفا وهو كيليان مبابي لوتين الذي هو بالفعل اسمه الحقيقي .



ويظهر اسم مبابي من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض البطاقة القديمة للاعب واسمه في لعبة FIFA EA SPORTS.

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وأظهرت بطاقته الأساسية في بداية ذلك العام أنه لاعب أيسر ذو بطاقة فضية مشتركة حاصلة على تصنيف 71 باسم لوتين.



وكشفت إحصائيات مبابي في ذلك الوقت أنه يتمتع بسرعة 81، وهي قيمة منخفضة بشكل لا يمكن تصوره الآن، وكان مستوى التسديد 64، و65 للتمرير، و74 للمراوغة، و39 في الدفاع، وقدرته البدنية 62.



لكن في الوقت الحالي هو مهاجم ذهبي نادر حاصل على تصنيف 91 في FIFA EA SPORTS، مع 97 للسرعة، و90 للتسديد، و80 للتمرير، و92 للمراوغة، و36 للدفاع و78 للقوة البدنية.